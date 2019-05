„Unfaire und unausgewogene Kritik”: Türkei weist EU-Bericht über Beitrittschancen zurück

Andere Teile des Berichts seien konstruktiv, man nehme diese zur Kentnnis, teilte die DPA unter Verweis auf Kaymakci mit.

Die EU hatte am Mittwoch in einem jährlichen Bericht Einschätzungen über die Chancen von sechs Beitrittskandidaten und den Stand der Reformen in den jeweiligen Ländern veröffentlicht. Im Türkei-Kapitel des Dokuments war die Rede von „ernsten Rückschritten bei Rechtstaatlichkeit und Grundrechten”.

Die Autoren wiesen unter anderem darauf hin, dass die Entscheidung der türkischen Wahlbehörde, die Bürgermeisterwahl in Istanbul zu wiederholen, den „Kernzielen eines demokratischen Prozesses” zuwiderlaufe. In der größten Stadt des Landes hatte bei der Kommunalwahl Ende März ein Oppositionskandidat gewonnen. Die Wahlbehörde annullierte die Wahl daraufhin im Mai wegen angeblicher Regelwidrigkeiten und setzte einen neuen Termin für den 23. Juni an.

Federica Mogherini sagte in einer Pressekonferenz, die Türkei bewege sich weiter von der EU fort. Sie riet dazu, diesen Trend dringend umzukehren. Die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei liegen schon länger auf Eis. In dem Bericht heißt es, die Einschätzungen, die dieser Entscheidung zugrunde lagen, gälten weiterhin.

