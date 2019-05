„An den Haaren herbeigezogen“: Lettischer Abgeordneter zu „Gefahr der russischen Presse“

Der Außenausschuss und die Menschenrechtskommission des lettischen Parlaments haben in einer gemeinsamen Sitzung die angeblich von der russischen Presse ausgehende Gefahr behandelt und Gegenmaßnahmen zur Bekämpfung der Gefahr vorgeschlagen. Dies berichten lettische Medien.

Die Sitzung, in der die Teilnehmer der Diskussion unter anderem die Frage einer möglichen Kontrolle des Verkaufs der russischen Presse in Lettland besprachen, fand demnach am Dienstag statt.

Laut einer Studie, die das Unternehmen „Preses serviss“ im Auftrag des lettischen Kulturministeriums durchgeführt hat, werden in Lettland 241 russische Zeitungen und Zeitschriften verkauft. Allerdings sei der Anteil der russischen Presse ziemlich gering und betrage 7,8 Prozent von der gesamten Druckauflage. Besonders beliebt seien dabei nicht die Nachrichtenausgaben, sondern Unterhaltungsmagazine, Hobbyzeitschriften und Kreuzworträtsel.

Nun zeigte sich der Chef des Außenausschusses, Rihards Kols, darüber besorgt, dass auch die Unterhaltungsmagazine „Wahlwerbung und Informationen“ enthalten könnten, die die Staatssicherheit gefährden könnten und den lettischen Behörden nicht rechenschaftspflichtig seien.

Die Vertreter des lettischen Sicherheitsdienstes und der Anti-Korruptions-Behörde , die der Sitzung beiwohnten, teilten zwar mit, sie hätten bislang weder derartige Vorfälle aufgedeckt noch Informationen über solche Verstöße von der Öffentlichkeit bekommen. Dennoch mussten sie zugeben, angesichts der fehlenden Ressourcen seien sie nicht im Stande, alle Zeitungen und Magazine aus Russland zu überwachen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: „Will nicht auf der Speisekarte stehen…“: Estlands Präsidentin muss Treffen mit Putin rechtfertigen<<<

Vor diesem Hintergrund musste das Mitglied des Parlamentsausschusses für Menschenrechte und öffentliche Angelegenheiten Māris Kučinskis, der auch die Nationale Sicherheitskommission leitet, zugeben, dass das Problem „an den Haaren herbeigezogen“ worden sei.

Außerdem besprachen die Abgeordneten andere Aspekte der Medienpolitik. So schlugen die Vertreter des Kulturministeriums und des Verbandes der lettischen Presseverlage vor, die einheimische Presse durch die Senkung der Mehrwertsteuer von 12 Prozent auf fünf Prozent zu fördern. Zudem könnte die Mehrwertsteuer für russische Zeitungen und Zeitschriften aufrechterhalten bleiben oder sogar von 12 Prozent auf 21 Prozent gesteigert werden. Diese Maßnahme würde die Nachfrage nach russischer Presse reduzieren.

Der Chef des Außenausschusses Kols bot eine weitere Lösung an: Die russische Presse könnte in separate Regale gestellt werden, sodass die Leser die Presse nach dem „Herkunftsland“ auswählen könnten.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Litauen: So will neuer Präsident Beziehungen zu Russland gestalten <<<

Zudem wurde eine Initiative vorgeschlagen, Sonderlizenzen für den Handel mit russischer Presse auszustellen, die zurückgezogen werden könnten, wenn „für Lettland illegitime Nachrichten“ darin entdeckt werden sollten.