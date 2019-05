Horst Seehofer will 2021 Politik verlassen

Der 69-jährige Politiker strebt demzufolge nach der nächsten Bundestagswahl kein weiteres politisches Amt an. Für ihn stehe fest, dass er nicht noch einmal bei einer Wahl antreten werde.

„Insgesamt komme ich auf 50 Jahre in der Politik. Das reicht dann mit Auslaufen dieser Legislaturperiode wirklich“, zitieren Medien den früheren CSU-Vorsitzenden.

Horst Seehofer, der im Juli 70 Jahre alt wird, trat schon Ende der 1960er-Jahre in die Junge Union ein. 1971 wurde er Mitglied der CSU. Nach vielen Jahren im Bundestag folgten Ämter in Bundesministerien und der Bundesregierung. Der aus Ingolstadt stammende Politiker war von 2008 bis 2018 Ministerpräsident Bayerns. Für das Kabinett Merkel IV ist Seehofer am 14. März 2018 zum neuen Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat ernannt worden.