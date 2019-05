Deutsche Regierung will Bundeswehrmandat für Einsatz in Nahost verlängern – „Spiegel“

Im Hintergrund des Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas mit dem US-Außenamtschef Mike Pompeo zieht die deutsche Regierung offenbar die Option in Betracht, das Bundeswehrmandat in Jordanien zu verlängern. Darüber berichtet der „Spiegel“ am Donnerstag.