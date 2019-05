London bezieht Medien in Verbreitung von Falschmeldungen zu Moskaus Aktivitäten in Idlib ein

Die russische Botschaft in London hat den britischen Behörden vorgeworfen, ihre einheimischen Medien in die aktive Verbreitung von Falschmeldungen zu den angeblichen Luftschlägen der russischen Streitkräfte gegen zivile Objekte in der syrischen Provinz Idlib einzubeziehen. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Botschaft hervor.