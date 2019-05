Roskosmos: Pentagon zerstört US-russische Beziehungen im All

„Wir sehen das als weiteres Beispiel für Washingtons unfaire Konkurrenz auf dem internationalen Dienstleistungsmarkt im Weltraumbereich“, so Roskosmos.

>>>Mehr zum Thema: Pentagon verbietet künftig Zusammenarbeit mit Russland bei Weltraumstarts<<<

Das US-Verbot sei tatsächlich ein Versuch, den US-Herstellern die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit der russischen Weltraumbranche zu entziehen und russische Komponenten für den Raketenstart auf dem internationalen Markt künstlich zu beschränken.

„Das Pentagon will das zerstören, was mit so großer Mühe in den russisch-amerikanischen Beziehungen im Weltraumbereich geschaffen wurde und unterstützt wird“.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Satellit russischer Herstellung nimmt erstes VIDEO der Erde in 4K-Auflösung auf<<<

Darüber hinaus kann sich die US-Entscheidung laut Roskosmos negativ auf die internationale Zusammenarbeit bei der Organisation regelmäßiger Starts von Raumfahrzeugen, die sich auf den Weg zu Zielorbits machen, auswirken.

Das US-Verteidigungsministerium hatte Russland – neben China, Nordkorea, dem Iran, dem Sudan und Syrien – in die Liste der Länder aufgenommen, deren Dienstleistungen bei Satellitenstarts nicht genutzt werden dürfen. Die Maßnahme tritt am 31. Dezember 2022 in Kraft.