Wegen Verdacht auf Machtergreifung: Weiteres Verfahren gegen Poroschenko eingeleitet

Es bestehe der Verdacht, dass er einen „unzulässigen Einfluss auf die Kandidaten-Wahl für den Hohen Justiz-Rat im Zeitraum zwischen März und Mai 2019” ausgeübt habe.

Das ist bereits das fünfte Strafverfahren gegen Poroschenko. Erst vergangene Woche wurde ihm mit Blick auf den Vorfall in der Meerenge von Kertsch zur Last gelegt, Hochverrat im November 2018 begangen zu haben.

Daraufhin wurde er des Machtmissbrauchs bei der Postenverteilung im Vorstand des Energiekonzerns Centrenergo beschuldigt.

Die Ermittler geben zudem an, dass Poroschenko ein Vermögen in Höhe von 300 Millionen Dollar durch einen Deal zum Verkauf einer ukrainischen Schiffswerft illegal erworben und legalisiert habe.

In der Klage, die Portnow eingereicht hat, geht es unter anderem um Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

Weitere Vorwürfe gegen den Ex-Staatschef seien bereits in Sicht, aber in erster Linie werde man sich in den kommenden Wochen auf Informationsdruck auf Strafverfolgungsbehörden sowie Vorbereitung von Petitionen, Beschwerden und anderen Verfahrensdokumenten konzentrieren, so der Anwalt.

Er geht davon aus, dass Poroschenko noch bis Anfang Juli in Untersuchungshaft landen könnte.