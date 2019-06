Nach Zwischenfall im Kosovo: Serbien fordert Einschätzung durch UN-Sicherheitsrat

Belgrad wird vom UN-Sicherheitsrat verlangen, in seiner Sitzung zur Kosovo-Problematik am 10. Juni den Zwischenfall zu erörtern, bei dem Spezialkräfte der Kosovo-Polizei in den Norden von Kosovo und Metochien eingedrungen waren. Darüber schreibt die serbische Zeitung „Vecernje novosti“.