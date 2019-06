Nahles-Rückzug: Kramp-Karrenbauer steht weiter zur großen Koalition

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat an die SPD appelliert, trotz des Rückzugs von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles die Stabilität der schwarz-roten Regierung nicht zu gefährden. Sie habe die Entscheidung der SPD-Chefin mit Respekt zur Kenntnis genommen, sagte Karrenbauer am Sonntag zur Lage in der Koalition in Berlin.