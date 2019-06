Agentur: Kramp-Karrenbauer warnt CDU vor Machtverlust 

Es sei „nicht gottgegeben“, dass die CDU stärkste Kraft bleibe, sagte Kramp-Karrenbauer am Sonntag in der Klausur des CDU-Vorstands nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen.

Es sei nötig, dass die Partei wieder mutig an neuen Themen arbeite, um eine eigene Agenda zu setzen. Dazu brauche es den Mut der gesamten CDU-Führung. Kramp-Karrenbauer will demnach weitere Treffen der Parteispitze ansetzen, um große neue Themen zu besprechen.

Die Grünen hatten zuvor erstmals in einer Umfrage zur Bundestagswahl die Union von Platz eins verdrängt. Im Forsa-Trendbarometer von RTL und n-tv gewannen sie eine Woche nach ihren großen Stimmengewinnen bei der Europawahl 9 Prozentpunkte hinzu und landeten bei 27 Prozent. CDU und CSU liegen mit 26 Prozent knapp dahinter. Eine Emnid-Umfrage für die „Bild am Sonntag“ sah die Union an diesem Wochenende dagegen bei 28 und die Grünen bei 20 Prozent.