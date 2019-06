Libyen: Haftar-Armee wehrt Offensive der Regierungstruppen auf Tripolis-Flughafen ab

Die Libysche Nationalarmee (LNA), die unter dem Kommando von Feldmarschall Khalifa Haftar steht, hat eine Offensive der Truppen der Regierung der nationalen Einheit (GNA) auf den Flughafen südlich von Tripolis zurückgeschlagen. Das teilte der Sprecher des LNA-Kommandos, Khalifa al-Obeidi, am Montag gegenüber Sputnik mit.

„Die LNA hat am Sonntagmorgen einen bewaffneten Angriff der GNA-Formationen… auf den Flughafen von Tripolis abgewehrt“, so Al-Obeidi.

Ihm zufolge wurden dabei 15 Angehörige der GNA-Formationen, darunter auch sechs Söldner aus dem Tschad, getötet.

Im April wurde mitgeteilt, dass die Libysche Nationalarmee (LNA) den ehemaligen internationalen Flughafen von Tripolis erobert habe.

Der Tripoli International Airport liegt bei Ben Gaschir, 34 Kilometer südlich des Stadtzentrums von Tripolis.

Seit dem Sturz und der Ermordung des libyschen Anführers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 existiert Libyen praktisch nicht mehr als einheitlicher Staat. Heute herrscht im Lande Biarchie. Im Osten hält das vom Volk gewählte Parlament unter der Leitung von Agila Saleh seine Sitzungen ab; im Westen, in der Hauptstadt Tripolis, regiert die mit Unterstützung der Uno und der Europäischen Union gebildete Regierung der nationalen Einheit mit Fayiz as-Sarradsch an der Spitze. Die Behörden des Ostteils des Landes agieren unabhängig von Tripolis und kooperieren mit der Libyschen Nationalarmee.

Der Oberbefehlshaber der Libyschen Nationalarmee, Khalifa Haftar, hatte am 4. April seinen Kräften befohlen, eine Offensive gegen die Hauptstadt zu starten, um sie „von den Terroristen zu befreien“. Die gegenüber der Regierung in Tripolis loyal eingestellten bewaffneten Einheiten kündigten den Beginn der Gegenoperation „Vulkan des Zorns“ an. Zurzeit werden im Gebiet der libyschen Hauptstadt weiter Stellungskämpfe geführt. Nach WHO-Angaben sind bei den Gefechten mehr als 450 Menschen gestorben und über 2100 Personen verletzt worden.-0