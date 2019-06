Donald und Melania Trump treffen Königin Elisabeth II. im Buckingham Palace

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania Trump werden am 3. Juni von der Königin Elisabeth II. im Buckingham Palace begrüßt. Erwartet wird, dass Donald Trump im Rahmen seines dreitägigen offiziellen Besuchs in Großbritannien an einer Reihe von Veranstaltungen teilnimmt.

Unter anderem an einem Bankett mit der Königin Elisabeth II., einem bilateralen Treffen mit der scheidenden Premierministerin Großbritanniens Theresa May und der Feier des 75. D-Day-Jahrestages. (So wird der Beginn der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 im Zweiten Weltkrieg bezeichnet).

