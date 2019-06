Andrea Nahles vor der Presse nach dem Rücktritt – VIDEO

Die Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles tritt am Montag, dem 3. Juni, in Berlin vor die Presse. Ihren Rücktritt hatte sie am Sonntag als Folge des SPD-Wahlfiaskos angekündigt: Im Vergleich zu den Wahlergebnissen von 2014 verlor die Partei bei den letzten EU-Wahlen mehr als 11 Prozent der Stimmen.