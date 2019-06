Syrische Armee nimmt Offensive in Hama wieder auf: Ortschaft Al-Kassabia von Terroristen befreit

Die syrische Regierungsarmee hat am Montag ihre Offensive in der Provinz Hama wiederaufgenommen und die Ortschaft Al-Kassabia wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Das teilte das libanesische Portal „Al Masdar News“ mit.

Demnach leitete die als Tiger-Kräfte bekannte Spezialeinheit Quwwat an-Nimr die Operation an.

Die Offensive habe von den Stellungen der syrischen Armee aus in der zuvor zurückeroberten Stadt Kafr Nabudah in der Provinz Hama an der Grenze zu Idlib begonnen.

Wie es heißt, habe die Armee sich das Ziel gesetzt, die Sicherheit um die strategisch wichtige Stadt zu gewährleisten. Der Vormarsch der syrischen Armee sei der erste in den vergangenen acht Tagen gewesen.

Am Donnerstag hatte das Portal unter Verweis auf syrische Militärs mitgeteilt, dass die Regierungstruppen ihre Offensive bis auf weitere Anweisungen eingestellt hätten.

Zuvor wurde mitgeteilt, dass die syrische Armee Kafr Nabudah, eine strategisch wichtige Stadt im Norden der Provinz Hama, zurückerobert habe. Mitte Mai war es den Islamisten nach einer sieben Tage andauernden Attacke gelungen, die Stadt Kafr Nabudah unter ihre Kontrolle zu bringen.

Die Ortschaft Al-Kassabia liegt im Norden der Provinz Hama.

