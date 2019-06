USA verschärfen Sanktionen gegen Kuba - auch Bildungsbereich betroffen

Die USA haben ihre Sanktionen gegen Kuba verschärft, indem sie Gruppenreisen und den Export von Fahrzeugen und Flugzeugen verboten haben. Dies meldete das Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Unter anderem werden ab 5. Juni sogenannte Gruppen-Bildungsreisen verboten. Darüber hinaus werden die PKWs sowie private und korporative Flugzeuge von der Warenliste gestrichen, für welche Exportlizenzen erteilt wurden. Lizenzen wird man nach wie vor bei den US-Behörden beantragen können, allerdings wird die Präsumption der Verweigerung dafür gelten.

Laut dem US-Finanzminister Steven Mnuchin spielt Kuba auch weiterhin eine destabilisierende Rolle in der westlichen Erdhalbkugel, indem das Land eine Plattform in der Region für den Kommunismus zur Verfügung stelle und die US-Gegner in solchen Ländern wie Venezuela und Nikaragua unterstütze.

„Die Administration hat die strategische Entscheidung getroffen, die Lockerung von Sanktionen und anderen Einschränkungen hinsichtlich des kubanischen Regimes zurückzuspielen“, so Mnuchin.