Der russische Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping treffen sich am Mittwoch, dem 5. Juni, in Moskau. Themen auf der Tagesordnung: Politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit, das Projekt „One Belt, One Road“, die nukleare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel sowie der Handelskrieg zwischen China und den USA.