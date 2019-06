„Panda-Diplomatie“: Putin und Xi besuchen chinesisches Geschenk im Moskauer Zoo – Fotos & Videos

„Sie sind so lustig“, so der russische Präsident über zwei neue Gäste des Moskauer Zoos.

Путин и Си остались довольны знакомством с пандами. Панды, кажется, тоже: они получили лакомство pic.twitter.com/BquvSQUbpr — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.

​Die Staatschefs Russlands und Chinas besuchten am Mittwoch das Pandapaar, das zur Eingewöhnung bereits Ende April von der Zuchtstation in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan nach Moskau gebracht wurde. Die Pandas Ding Ding und Ru Yi werden im Rahmen des Programms 15 Jahre in Moskau leben.

Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели павильон больших панд в Московском зоопарке https://t.co/euIlKWxtKg pic.twitter.com/srigKqxXOe — Президент России (@KremlinRussia) 5 июня 2019 г.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин посетили Московский зоопарк, где приняли участие в церемонии передачи Российской стороне двух Больших панд по кличкам "Жуи" и "Диндин". pic.twitter.com/AES9K55090 — CGTN на русском (@cgtnrussian) 6 июня 2019 г.

„Ich möchte mich bei Herrn Xi Jinping und allen chinesischen Kollegen für die Übergabe der zwei großen Pandas bedanken (...) Das ist ein besonderes Zeichen des besonderen Respekts und Vertrauens gegenüber Russland und unseren Fachleuten“, so der russische Präsident.

Diese Tiere seien ein nationales Symbol Chinas, und „wir schätzen solche Freundschaftsgesten hoch ein“, fügte Putin hinzu.

Две панды, переданные Китаем Московскому зоопарку - самка Диндин и самец Жуи - в ожидании Путина и Си Цзиньпина обживают новые вольеры pic.twitter.com/FXpBWdxkCo — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.

Die Leihgabe der schwarz-weißen Bären wird gerne als „Panda-Diplomatie“ Chinas beschrieben. Am Dienstag hatte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, bei einem Briefing darauf verwiesen, dass die Pandas „einen besonderen Status in unserer Außenpolitik“ hätten. „Wir wünschen Ru Yi und Ding Ding Gesundheit und Freude in ihrem neuen Zuhause in Russland“, sagte er.

ИЗ КИТАЯ С ЛЮБОВЬЮ: в Московском зоопарке поселились две больших панды 🐼❤️🐼🐼❤️🐼🐼❤️🐼🐼❤️🐼🐼❤️🐼🐼❤️🐼

Ph: П.Лабонский pic.twitter.com/PtsE4L1t0O — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 5 июня 2019 г.

„Und wir hoffen, dass sie den Menschen Russlands viel Freude bringen und zu Freundschaftsgesandten werden.“

Giant pandas Ru Yi and Ding Ding leave China and head to Moscow for a 15-year collaborative research project pic.twitter.com/QjhB1ukxda — CGTN (@CGTNOfficial) 29 апреля 2019 г.

​

Chinas Staatschef Xi Jinping befindet sich vom 5. bis zum 7. Juni in Russland. Gestern fanden die Verhandlungen zwischen ihm und dem russischen Präsidenten statt. Darüber hinaus soll sich der chinesische Staatschef als Ehrengast am Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg beteiligen.

>>>Mehr zum Thema: „Engster Freund“ Putin trifft Xi: Gegenseitiger Schachzug mit Signal an USA?<<<

ak