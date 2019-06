Merkel lehnt Teilnahme an traditionellen Sommerinterviews bei ARD und ZDF ab

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in diesem Jahr die Teilnahme an den Sommerinterviews von ARD und ZDF abgesagt.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsender wollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Merkels Nachfolgerin auf dem Posten der Parteivorsitzenden, Annegret Kramp-Karrenbauer, interviewen: am 7. Juli im ZDF und am 8. September in der ARD.

Üblicherweise werden bei dem Format des Sommerinterviews die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien befragt.

