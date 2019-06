USA setzen Türkei Frist für Verzicht auf S-400-Systeme

Da die Lieferung von russischen S-400-Luftabwehrsystemen an die Türkei immer näher rückt, erhöht Washington seinen Druck: Die USA haben der Türkei nun eine Frist gesetzt, um auf den Kauf zu verzichten.

Die Türkei hat noch bis Ende Juli Zeit, sonst würden die in den USA trainierende Piloten der türkischen Luftwaffe ausgewiesen und die Beteiligung türkischer Unternehmen am Bau der F-35-Kampfflugzeuge der Nato beendet, teilte die Staatssekretärin im Pentagon, Ellen Lord, am Freitag mit.

Der US-Sender CNBC hatte zuvor berichtet, die S-400-Luftabwehrkomplexe kosteten die Hälfte der Patriot-Systeme. Russland soll der Türkei insgesamt vier S-400-Divisionen im Gesamtwert von 2,5 Milliarden US-Dollar übergeben. Dabei wird ein Teil dieser Summe durch einen von Russland gewährten Kredit gedeckt.

Der russische Rüstungskonzern Rostech teilte am Freitag mit, dass die S-400-Lieferungen in zwei Monaten beginnen sollen.

Das S-400-System gilt als eines der effektivsten Langstreckenflugabwehrsysteme der Welt. Es kann bis zu 300 Ziele zugleich erfassen und sie in einer Entfernung von bis zu 400 Kilometern und einer Flughöhe von 27 Kilometern bekämpfen.

Die USA und andere Nato-Mitgliedstaaten befürchten, Russland könnte über die S-400-Luftabwehrsysteme Informationen über Nato-Flugzeuge erlangen.