Putin schließt Vereinigung von Russland und Weißrussland aus

Von einer Vereinigung der beiden Länder könne keine Rede sein. „Ich sage Ihnen, warum. Weil die Geschichte sich so entwickelt hat, dass unser einiges Volk – und ich glaube, dass die Weißrussen, Russen und Ukrainer ein und dasselbe Volk sind, das habe ich mehrmals gesagt – es ist so gekommen, dass wir in unterschiedlichen Ländern leben, es haben sich unterschiedliche Staaten gebildet“ sagte Putin beim internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg.

„Ich habe mich oft dazu geäußert. Es gibt heute keine Gründe für eine Vereinigung, wir haben keine Pläne und Ziele dieser Art.“