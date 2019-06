Merkel gratuliert der Internationalen Arbeitsorganisation zum 100. Geburtstag

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer am Samstag auf der offiziellen Seite der Politikerin veröffentlichten Videobotschaft zum 100. Geburtstag der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) soziale Standards für alle Menschen angemahnt sowie Herausforderungen für die Arbeitswelt angesprochen.

Der Kanzlerin zufolge sind derzeit 187 Staaten ILO-Mitglieder. Die Internationale Arbeitsorganisation sei ein weltumspannendes Netzwerk von Menschen, die sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen würden.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Wer will noch die AKK? Neue Kanzlerkandidatur gesucht - Kommentar<<<

„Für uns in Deutschland ist die Soziale Marktwirtschaft die Art, in der wir leben und arbeiten wollen. Und wir wollen, dass soziale Standards für alle Menschen auf der Welt gelten“.

Deutschland profitiert laut Merkel von der Arbeit der ILO, weil sie sich „rund um den Globus für menschenwürdige Standards bei der Arbeit“ einsetze. Deutsche Unternehmen, wenn sie in anderen Ländern investieren würden, stießen in diesem Fall „auf Mindeststandards, die dann auch ein menschenwürdiges Arbeiten möglich machen“.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Bundesbank rechnet mit deutlich weniger Wirtschaftswachstum<<<

Die ILO setze sich dafür ein, dass Zwangs- und Kinderarbeit bekämpft werde sowie dass „es gleiche Chancen für Männer und Frauen gibt, für die Arbeit, die sie leisten“. Darüber hinaus nehme sich die Organisation „völlig neuer Herausforderungen für die Arbeitswelt durch die technische Revolution der Digitalisierung“ an.

Beim diesjährigen G20-Gipfel, der in der japanischen Stadt Osaka am 28./29. Juni stattfinden soll, werde auch die ILO zu Gast sein, so die Bundeskanzlerin.

mo