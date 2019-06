USA fordern Verlängerung der „Tornado“-Bundeswehrmission in Syrien und im Irak – Spiegel

Die USA haben nach „Spiegel“-Informationen Deutschland dazu aufgefordert, den Bundeswehreinsatz im Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Syrien und im Irak zu verlängern. Dabei verweist das Magazin auf einen vertraulichen Brief des US-Oberkommandos Centcom, General Kenneth McKenzie, an den Generalinspekteur der Bundeswehr.