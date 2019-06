USA entsenden elektronisches Störflugzeug nach Polen

Ein US-amerikanisches Flugzeug für die elektronische Kampfführung vom Typ EC-130H Compass Call ist auf dem Luftwaffenstützpunkt Krzesiny in Polen gelandet. Das teilte das Portal „Defence Blog“ unter Verweis auf eine Meldung der US-Luftwaffe mit.

Demnach trafen die Maschinen in Polen ein, um neben Flugzeugen der USA und ihrer Nato-Verbündeten an Übungen teilzunehmen.

Der Heimatflughafen der in Polen gelandeten EC-130H ist die Davis-Monthan Air Force Base im US-Bundesstaat Arizona. Mit der Maschine seien auch Bodengeräte und technisches Personal gekommen. Die ЕС-130Н Compass Call werde neben den in Krzesiny stationierten US-amerikanischen F-16 bei Übungen eingesetzt werden.

Die Stationierung erfolge mit Zustimmung des polnischen Verteidigungsministeriums und zeuge davon, dass die USA die Sicherheit in Europa festigen wollten, sagte ein Pentagon-Sprecher.

Die EC-130H Compass Call stellt ein Luftsystem zur elektronischen Kampfführung auf Basis des Frachtflugzeuges C-130 Hercules dar. Der Laderaum ist mit Ausrüstungen für elektronische Aufklärung, Abfangen und Einrichtung von Störungen ausgestattet. Die Besatzung zählt 13 Mann, wobei vier von ihnen für die Flugzeugführung und die restlichen für einen Hochfrequenzkrieg zuständig sind.

Die ЕС-130Н Compass Call verrichten seit 1983 ihren Dienst bei der US Air Force. Die Kampfjets wurden bei Militäroperationen in Afghanistan, im Kosovo, in Libyen usw. eingesetzt.

