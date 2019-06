Ausbildung auf US-Stützpunkt: Flüge von türkischen Piloten mit F-35 eingestellt

Türkische Piloten, die auf dem Luftstützpunkt „Luke“ in Arizona für die Flüge mit den Kampfjets vom Typ F-35 ausgebildet werden, haben ihr Training unterbrochen. Dies meldet Reuters unter Berufung auf Quellen, die dies mit dem türkisch-russischen Deal über den Kauf russischer S-400-Raketenkomplexe verbinden.

„Dem Ministerium ist bekannt, dass die türkischen Piloten auf dem Luftstützpunkt Luke aktuell nicht fliegen“, so der Pentagon-Sprecher Oberstleutnant Mike Andrews gegenüber Reuters.

„Ohne Änderungen in der türkischen Politik werden wir eng mit unserem türkischen Verbündeten an der Reduzierung seiner Teilnahme am F-35-Programm arbeiten.“

Eine namentlich nicht genannte Quelle teilte unter anderem mit, dass der Kommandeur des Luftstützpunktes „Luke“ wegen Sicherheitsbedenken bereits vergangene Woche die Ausbildung der türkischen Piloten und Wartungscrews eingestellt habe. Laut der Quelle sollen einige vom Wartungspersonal ihre Ausbildung auf einem Luftstützpunkt in Florida fortsetzen.

Zuvor hatte die Zeitschrift „Foreign Policy“ berichtet, dass der Pentagon-Chef Patrick Shanahan seinen türkischen Amtskollegen Hulusi Akar informiert habe, dass die Piloten, die am F-35-Jet in den USA ausgebildet werden, bis zum 31. Juli das Land verlassen müssen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: USA setzen Türkei Frist für Verzicht auf S-400-Systeme<<<

Die Türkei hatte zuvor Interesse bekundet, US-Kampfflugzeuge des Typs F-35 zu kaufen. Zugleich will Ankara russische Luftabwehrkomplexe S-400 erwerben, was Washington als eine Gefahr für seine Jets erachtet. Die USA hatten die Türkei mehrmals aufgefordert, auf den Kauf russischer Verteidigungssysteme zu verzichten. Ankara bleibt aber bei seinen Plänen und erwartet die erste S-400-Lieferung im Juli.

ak