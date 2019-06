„Die wahre SPD“: Neue Initiative gegen einen Linksruck

„Uns eint der Wille zu verhindern, dass auf dem nächsten Bundesparteitag nur über Linksaußen gestürmt wird“, sagte der frühere SPD-Landesvorsitzende gegenüber der „faz.net“ am Sonntag. Groschek zufolge hätten sich unter anderem mehrere Bürgermeister, Geschäftsführer, ehemalige Wirtschaftsminister und Bundestagsabgeordnete der Initiative angeschlossen.

„Die SPD muss sich darauf besinnen, dass sie die Volkspartei der linken Mitte ist“, sagte Groschek. Er ist Mitglied im Bundesvorstand der SPD. Der Landespolitiker betont, dass die Partei immer für ökonomische Vernunft stehen müsse. „Wir brauchen den wirtschaftlichen Erfolg, um die enormen Herausforderungen durch Klimawandel, Digitalisierung und Globalisierung finanzieren zu können.“

Die SPD müsse ihre industriepolitische Kompetenz zur Profilierung nutzen und keinesfalls die Grünen oder die Linkspartei imitieren.

Richtungsstreit in der NRW-SPD. Einige Mitglieder um den ehemaligen Landesvorsitzenden Michael Groschek haben die Initiative „die wahre SPD“ gegründet und wollen einen Linksruck verhindern. pic.twitter.com/K02Nwz4CMn — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) 8. Juni 2019

​Bereits am Samstag hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ über die Initiative berichtet. Dem „WDR“ sagte Groschek: „‘Die wahre SPD‘ ist vielleicht ein anmaßender Titel - aber es kommt darauf an, dass wir in den Mittelpunkt unserer Politik die Alltagssorgen der Menschen stellen“.

dpa/pal