Streit um S-400: Türkei gibt den USA eine harte Antwort

Das türkische Außenministerium hat zu der am Montag vom US-Repräsentantenhaus verabschiedeten Resolution, in der der Verzicht der Türkei auf die russischen Raketenkomplexe S-400 gefordert wurde, Stellung genommen.

Laut der Mitteilung des Ministeriums enthält das Dokument unbegründete Angriffe auf Ankaras Außenpolitik und beschädigt das Vertrauen zwischen den beiden Ländern.

„Die Resolution des Repräsentantenhauses des US-Kongresses ist ein Schlag gegen das Vertrauen zwischen unseren Ländern. Die in dem Dokument enthaltenen unbegründeten und ungerechten Angriffe auf die Außenpolitik der Türkei sind inakzeptabel. Unzulässig sind auch die Erklärungen in Bezug auf die Bereitschaft, Sanktionen einzuführen, sowie Drohungen und die Schaffung von Hindernissen für die bilateralen Beziehungen“, heißt es.

Am Montag hatte das US-Repräsentantenhaus einstimmig eine Resolution mit dem Aufruf an das Weiße Haus befürwortet, Sanktionen gegen die Türkei zu verhängen, wenn Ankara an der Anschaffung der russischen Fla-Raketenkomplexe S-400 festhält.

Zuvor hatte Ankara mitgeteilt, dass die Türkei nicht auf den Kauf von S-400 verzichten werde. Die erste Partie werde bereits im Juli geliefert. Die USA behaupten, dass die Raketenkomplexe S-400 nicht mit den Nato-Standards kompatibel seien, und drohen mit Sanktionen für ihre mögliche Anschaffung. Dabei hatten die USA mehrmals betont, dass sie den Verkauf der neuesten Flugzeuge F-35 an die Türkei verschieben oder gar aufheben könnten.

ns