US-Präsident Donald Trump will laut dem US-Berater für nationale Sicherheit, John Bolton, beim G20-Gipfel in Japan mit Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping zusammentreffen.

„Was die Treffen betrifft, so erwarten wir, dass der Präsident mit Xi Jinping und Wladimir Putin sprechen wird. Dies (...) ermöglicht es, zu wichtigen Fragen in einer potentiell wichtigen Zeit zusammenzukommen“, sagte Bolton bei einer Pressekonferenz vor Finanzmanagern in Washington.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, die USA würden chinesische Waren mit zusätzlichen Sperrzöllen belegen, falls Staatschef Xi Jinping nicht zum G20-Gipfel kommt.

Ende Mai hatte US-Finanzminister Steve Mnuchin erklärt, dass möglicherweise in einem Monat neue Einschränkungen für den chinesischen Import verhängt würden. Die Entscheidung dürfte aufgrund der Resultate der Begegnung zwischen Trump und Xi am Rande des G20-Gipfels am 28. und 29. Juni im japanischen Osaka getroffen werden.

Vor einigen Tagen hatte Russlands Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit den Chefs internationaler Nachrichtenagenturen auf eine interessante Tatsache hingewiesen: Trotz der extremen Strafmaßnahmen gegen Russland, die US-Präsident Donald Trump immer wieder einführt, hat das Handelsvolumen zwischen Russland und den USA um satte fünf Milliarden Dollar zugelegt.

ek