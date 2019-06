Schwedens Außenministerin vergleicht Beziehungen zu Russland mit dramatischem Tanz

Schwedens Außenministerin Margot Wallström hat die Beziehungen ihres Landes zu Russland mit einem dramatischen Tanz verglichen. „Denn das Königreich unterstützt die gegen Russland verhängten Sanktionen, will aber zugleich gegenseitige Kontakte aufbauen“, sagte die Ministerin nach Angaben des russischen Fernsehsenders RT.

„Die bilateralen Beziehungen sind wie ein Tango: Ein Schritt nach vorn, zwei oder drei zur Seite (…). Sie (die Schritte) sind manchmal etwas unberechenbar, deshalb ist unser Tanz dramatisch.“

Wallström zufolge ist Schweden sowohl an politischen Kontakten zu Russland als auch an der Aufrechterhaltung der Beziehungen von Bürgern beider Länder in Forschung und Kultur interessiert.

„Wir brauchen menschliche Kontakte, um nicht über Länder, sondern mit Ländern, Regierungen und führenden Repräsentanten zu sprechen.“

Dabei erinnerte die Ministerin an diverse Formate der Kontakte beider Länder, darunter in der Ostsee und in der Arktis.

Zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin die internationale Gemeinschaft aufgerufen, nach einer Alternative zu Konfrontation und Sanktionen zu suchen.

