Amtsantritt: Wohin führt Kasachstans neuer Präsident den Rohstoff-Riesen?

Der Gewinner der kasachischen Präsidentschaftswahlen, Kassym-Schomart Tokajew, hat am Mittwoch zwei Tage nach dem Sieg seinen Eid abgelegt. In seiner Ansprache kündigte er Reformen an – von den Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung bis zur Steigerung des Wohlstandes der Bevölkerung.