EU-Kommissionspräsidentin Angela Merkel? Emmanuel Macron “würde sie unterstützen”

Wenn Angela Merkel für den Posten als EU-Kommissionspräsidentin kandidieren würde, könnte sie auf die Unterstützung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zählen. Das sagte Macron in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehsender RTS.

„Europa braucht Gesichter, starke Persönlichkeiten, es braucht Leute, die eine persönliche Glaubwürdigkeit haben und die Kompetenzen, um die Posten auszufüllen“, so das französische Staatsoberhaupt. An der EU-Spitze müsse man eine charismatische Person haben. „Im Leben - so versuche ich es zu machen, mit meinen Mitarbeitern - muss man immer Leute rekrutieren, die stärker sind als man selbst. Weil sie einen besser machen, weil sie einen pushen.”

Von dem EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber scheint Macron hingegen nicht überzeugt zu sein. „Keiner kennt diesen Spitzenkandidaten“, so der französische Präsident.

Angela Merkel an der Spitze der EU wird jedoch wohl ein Gedankenspiel bleiben – Merkel hat bereits ausgeschlossen, nach ihrem Rückzug vom Kanzlerposten ein Spitzenamt in der EU zu übernehmen.

ip/dpa