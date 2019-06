Versuch eines neuen Militärputsches im Sudan unterdrückt – 68 Offiziere in U-Haft

„Der Putschversuch gegen den Übergangs-Militärrat wurde im Sudan unterdrückt. 68 Offiziere befinden sich in der U-Haft“, so der TV-Sender.

Anfang Juni hatten Militärpolizisten in Khartum die Teilnehmer einer Protestaktion an der Brücke Nil al Azraq, 500 Meter vom Führungsstab der Streitkräfte entfernt, unter Beschuss genommen. Die Demonstranten forderten die Übergabe der Staatsführung an zivile Behörden.

Im April war der seit 30 Jahren autoritär herrschende Staatschef Omar Al-Baschir nach monatelangen Massenprotesten der Bevölkerung vom Militär gestürzt worden. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren hatte das Militär einen Rat eingesetzt, an dessen Spitze Verteidigungsminister Awad Ibnuf steht. Die Protestwelle ebbte jedoch nicht ab. Die Demonstranten fordern, unverzüglich ein ziviles Leitungsorgan zu bilden und es mit Machtbefugnissen zu betrauen.

