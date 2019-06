Deutschlands Verteidigungsministerin fordert Digitalministerium

„Ich bin überzeugt, dass es in der nächsten Legislaturperiode ein Digitalministerium geben muss“, sagte sie wörtlich.

Es würde die Kompetenzen bündeln, „hätte die Personal- und Budgethoheit und würde die vielen digitalen Aktivitäten der Bundesregierung in eine überwölbende Architektur fassen“.

Digitalisierung müsse Chefsache sein. In der Bundesregierung sowie in jedem Unternehmen in Deutschland müsse die Digitalisierung „top-down durchgesetzt werden, weil die Räder am besten ineinandergreifen, wenn die Architektur aus einer Hand kommt“, erläuterte von der Leyen.

Auch in der Bundeswehr ist der Politikerin zufolge Vernetzung sehr wichtig. Bei ihrem Amtsantritt sei die Cyber-Abwehr über die ganze Bundeswehr verstreut gewesen. „Dieser Truppe gehören heute bereits 15.000 Soldatinnen und Soldaten an. Sie wehren am Tag im Schnitt 4500 Angriffe unterschiedlicher Qualität ab“. Dabei würden die Zahlen rasant steigen und zeigen, wie wichtig diese Truppe sei.