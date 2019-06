Weitere US-Handlungen in Polen: Stationierung von Drohnengeschwader geplant

„Die Aufstellung eines Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungsgeschwaders aus Drohnen MQ-9 der US-Luftwaffe in Polen“, hieß einer der Punkte der gemeinsamen Erklärung, die nach dem Treffen von Trump und Duda im Weißen Haus am Mittwoch unterzeichnet wurde.

„Die Vereinigten Staaten planen, ihre derzeitige militärische Präsenz von etwa 4500 US-Rotations-Militärangehörigen in Polen zu verstärken. Diese dauerhafte Präsenz wird voraussichtlich kurzfristig um etwa 1000 zusätzliche US-Militärangehörige erweitert werden und sich auf die Gewährleistung zusätzlicher Verteidigungskräfte sowie Abschreckungsfähigkeiten in Polen konzentrieren“, lautet es im Dokument weiter.

Darüber hinaus zeigte Polen Engagement, Infrastruktur für gemeinsame Projekte bereitzustellen. Unter anderem sieht die Erklärung die Schaffung eines Combat Training Centers in der Stadt Drawsko Pomorskie sowie an mehreren anderen Standorten und die Stationierung eines US-Divisionshauptsitzes im Land vor.

Früher war berichtet worden, dass die Vereinigten Staaten mehr als 1000 Militärs in Polen stationieren wollten. Bereits zuvor war klar, dass die mögliche Aufstockung der US-Präsenz in Polen ein Thema sein wird. Duda hatte vor seiner Abreise in einem Interview gegenüber Reuters die Vorlage eines Plans in dieser Woche angekündigt, der eine Erhöhung der US-Präsenz in seinem Land vorsieht.

Es gehe um eine „größere Qualität und Quantität“, sagte er. Darunter soll beispielsweise auch eine Landebahn für Drohnen diskutiert werden.

Außer der Truppenverlegung geht es auch um den möglichen Verkauf von amerikanischen F-35-Jets an Warschau. Trump kündigte nämlich eine umfangreiche Vereinbarung mit Polen über den Kauf der neuesten amerikanischen F-35-Jagdbomber an.

