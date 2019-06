US-Außenminister Pompeo: Iran für Tanker-Angriffe im Golf von Oman verantwortlich

Nach dem Zwischenfall im Golf von Oman, bei dem am Donnerstagmorgen mutmaßlich zwei mit Rohöl beladene Tanker angegriffen wurden, hat US-Außenminister Mike Pompeo den Iran verantwortlich gemacht. Er beschuldigte Teheran einer inakzeptablen Eskalations-Kampagne.

Pompeo lieferte jedoch keine konkreten Beweise dafür, dass der Iran hinter den mutmaßlichen Attacken steckt. Die US-Einschätzung basiere auf dem „Grad an Expertise“, mit dem die Angriffe ausgeführt worden seien, sowie auf Geheimdienstinformationen, auf den eingesetzten Waffen und auf ähnlichen Angriffen in jüngster Vergangenheit, hieß es.

„Diese durch nichts provozierten Angriffe sind eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit, ein offener Angriff auf die Freiheit der Schifffahrt und demonstrieren eine inakzeptable Kampagne für die Eskalation der Spannungen seitens des Irans“, sagte Pompeo gegenüber Journalisten.

Am Nachmittag (Ortszeit) wollte sich in New York der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit dem Vorfall befassen.

Ein deutsches und ein norwegisches Frachtschiff waren am Donnerstagmorgen im Golf von Oman attackiert worden. Der Iran rettete 44 Seeleute von den attackierten Öltankern und brachte sie auf sein Territorium, meldet IRNA unter Berufung auf eine Quelle.