Ecuadors Ex-Präsident nennt Assanges Auslieferer „Henker“

„Es ist das, wovor wir immer wieder gewarnt haben. All das war ein großer Betrug“, schrieb er auf Twitter. „Mögen die Welt und die Geschichte nicht vergessen, wer diese Henker waren“.

Esto es lo que siempre advertimos. Todo fue un gran engaño. Que el mundo y la historia nunca olviden quiénes fueron los verdugos. https://t.co/v6dImRiLDi — Rafael Correa (@MashiRafael) 13 июня 2019 г.

​Zuvor hatte der britische Innenminister Sajid Javid dem Auslieferungsantrag der USA für den Wikileaks-Gründer Julian Assange zugestimmt. © REUTERS / JAMES LAWLER DUGGAN IWF als Waffe gegen Assange? Economic Hitman Perkins EXKLUSIV zum wahren Wirtschaftskrieg

Während der Amtszeit von Correa als Staatschef war Assange Asyl gewährt und die ecuadorianische Staatsbürgerschaft verliehen worden.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Assange im Gefängnis: Exklusiv-Video aufgetaucht<<<

Seit 2012 hatte sich der Whistleblower in der ecuadorianischen Botschaft in London aufgehalten, um der Auslieferung nach Schweden zu entgehen. Im April 2019 hat Ecuador das Asyl für Julian Assange widerrufen und ihn aus der Botschaft in London ausgewiesen. Der WikiLeaks-Gründer wurde am 11. April aufgrund der von Schweden und den USA erteilten Haftbefehle von der Polizei in London festgenommen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Londoner Gefängnis: Assange erhält Besuch von seinem Vater und Ai Weiwei<<<

Ende Mai haben die US-Behörden weitere Anschuldigungen gegen den Whistleblower zu 17 Episoden erhoben, die mit rechtswidriger Gewinnung und Offenlegung von Geheiminformationen im Zusammenhang stehen sollen. Nun drohen dem WikiLeaks-Gründer bis zu 175 Jahre Haft.

asch/sna