Geburtstagskind Xi: Putin schenkt Chinas Staatschef dessen Lieblings-Leckerei – Video

Der russische Präsident hat Chinas Staatschef Xi Jinping am Samstag zum Geburtstag gratuliert. Putin schenkte Xi unter anderem dessen Lieblings-Nachspeise aus Russland.

Xi war am Freitag zum Gipfeltreffen der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe eingetroffen.

Das chinesische Staatsoberhaupt wurde am Samstag 66 Jahre alt. Putin schenkte ihm eine Torte, ein russisches Speiseeis, das Xi zuvor offenbar sehr gefallen hatte, sowie eine Vase in traditionellem russischem Stil mit dem Namen „Sonniger Tag“.

Putin und Xi pflegen in letzter Zeit intensiv Kontakte. Manche westliche Medien und Politiker zeigen sich deswegen etwas beunruhigt, es wird bereits über eine mögliche Militärallianz zwischen Russland und China spekuliert.