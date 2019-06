„Schlag unter die Gürtellinie“: Polnischer Journalist rügt Duda für Aussagen über Russen

Die Russen sind laut dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda nicht so mutig wie seine Landsleute. Eine Aussage, die in Russland nicht gerade auf Begeisterung stieß. Doch auch in Polen wird an Dudas Worten Kritik geübt. So bezeichnete der polnische Journalist Tomasz Zalewski Dudas Worte als Schlag unter die Gürtellinie und „unkluge Taktlosigkeit“.