Bei Tod eines Militärs: USA drohen Iran mit sofortiger Antwort

Demnach soll sich der US-Außenminister während seines ungeplanten Besuchs in Bagdad im Mai dieses Jahres zu dem Thema geäußert haben. Als Anlass dazu hätten die nachrichtendienstlichen Informationen über einen möglichen Angriff durch Teherans Kampfgruppen auf US-Militär in der Region gedient.

Dabei gebe es, so das Blatt, in der US-Regierung selbst immer noch Streitigkeiten über mögliche militärische Reaktionen auf die Aktionen der iranischen Regierung in der Region. Zudem würden Diskussionen darüber geführt, ob diese Optionen dem von US-Präsident Donald Trump gesetzten Ziel widersprechen würden, den Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern.

Zuvor hatte das Pentagon eigene Aufnahmen veröffentlicht, die einen angeblichen Angriff der iranischen Streitkräfte auf zwei Öltanker im Golf von Oman beweisen sollen. Das US-Militär behauptet, dass die Bilder von einem Hubschrauber der US-Marine stammen und die Beteiligung der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) an diesem Angriff bestätigen würden.

Am 13. Juni hatten sich zwei große Explosionen im Golf von Oman ereignet. Offenbar wurden zwei Supertanker angegriffen – die „Front Altair“ unter der Flagge der Marshallinseln und die „Kokuka Courageous“, welche unter der Flagge Panamas fährt.

US-Außenminister Mike Pompeo und US-Präsident Donald Trump hatten daraufhin den Iran für die Tanker-Angriffe verantwortlich gemacht.

Iran hatte dies ausdrücklich dementiert.

