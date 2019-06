Maduro kommt bald nach Russland

Venezuela und Russland arbeiten gemeinsam an der Vorbereitung des Besuches von Präsident Nicolas Maduro in Russland. Dies teilte der venezolanische Botschafter in Moskau, Carlos Rafael Faria Tortosa, im Sputnik-Gespräch mit.

Zuvor hatte das venezolanische Außenministerium Maduros baldige Reise nach Russland gemeldet. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, teilte am Mittwoch mit, dass es bisher noch keine Vorstellung hinsichtlich der Besuchstermine gebe.

„Eine entsprechende Benachrichtigung wurde an das russische Außenministerium entsandt. Russland und Venezuela tauschten Informationen aus, die für diesen Besuch erforderlich sind. Die Vorbereitung der Bedingungen, unter denen der Besuch möglichst schnell zustande kommen kann, ist in vollem Gange. Unser Außenministerium bereitet einen Ablaufplan vor, und wenn das Datum (des Besuches – Anm. d. Red.) feststeht, machen wir es publik“, teilte der Botschafter am Rande des internationalen Treffens zu Sicherheitsfragen in Ufa teil.

Laut dem offiziellen Caracas ist die Unterzeichnung von zahlreichen Vereinbarungen geplant.

