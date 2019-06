Iran: Abschuss einer US-Drohne „klare Botschaft“ an Washington

Der Abschuss einer US-amerikanischen Drohne am Persischen Golf ist laut General Hussein Salami, dem Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), eine „klare Botschaft“ an Washington. Dies meldet die Nachrichtenagentur Fars am Donnerstag.

Es sei eine klare und konsequente Botschaft an diejenigen, die die Grenzen des Irans verletzen wollen, sagte IRGC-Chef Hussein Salami. Der Iran wolle mit niemandem Krieg, sei aber auf jeden militärischen Konflikt vorbereitet.

„Grenzen sind unsere roten Linien, und jeder Feind, der sie verletzt, wird vernichtet und nicht nach Hause zurückkehren. Der einzige Weg für die Feinde besteht darin, die territoriale Integrität und die nationalen Interessen des Irans zu respektieren“, so der General weiter.

Zuvor teilten die iranischen Revolutionsgarden mit, sie hätten eine US-Drohne „Global Hawk” abgeschossen. Die Drohne soll am Donnerstag in den iranischen Luftraum in Kuh-Mobarak in der Provinz Hormozgan eingedrungen sein.

Die Amerikaner ihrerseits dementieren den möglichen Abschuss. Es habe zu dem Zeitpunkt gar keine US-Drohnen über dem iranischen Territorium gegeben, so das für den Nahen Osten, Ost-Afrika und Zentral-Asien zuständige Regionalkommando CENTCOM.

