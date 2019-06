Putin warnt vor Katastrophe in der Golfregion – mit Folgen für USA

Eine militärische Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran würde laut Russlands Präsident Wladimir Putin nicht nur die gesamte Golf-Region in eine Katastrophe stürzen, sondern wäre auch für die Vereinigten Staaten selbst folgenschwer. Denn die schiitische Führungsnation könnte bei der Selbstverteidigung weit gehen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnertag in seiner alljährlichen TV-Sehsendung „Direkter Draht“ vor einem militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran gewarnt. Auf die Frage, ob es einen Krieg zwischen den USA und dem Iran geben würde, sagte der Kremlchef, ihm sei das nicht bekannt, er selbst wünsche sich solch eine Entwicklung aber nicht.

„Aber die USA sagen, dass sie die Anwendung militärischer Gewalt nicht ausschließen. Das wäre eine Katastrophe, zumindest für diese ganze Region.“

Laut Putin würde ein Waffengang gegen den Iran nicht nur die Gewalt eskalieren lassen und zu noch mehr Flüchtlingen führen, sondern auch möglicherweise für die Vereinigten Staaten selbst schwere Folgen nach sich ziehen.

„Denn der Iran ist eine schiitische Nation. Und selbst in der islamischen Welt gelten die Schiiten als Menschen, die in punkto Selbstverteidigung, in punkto Verteidigung ihres Landes zum Extremen fähig sind."

Die Beziehungen zwischen dem Iran und den USA sind seit dem einseitigen Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen im vergangenen Jahr angespannt. Mit der Truppenentsendung in die Region im Mai schürte Amerika die Angst vor einer militärischen Auseinandersetzung.

Die jüngsten Angriffe auf Tankschiffe im Golf von Oman, für die US-Präsident Donald Trump den Mullah-Staat verantwortlich macht, hat das Verhältnis zwischen beiden Staaten zusätzlich belastet. Der amerikanische Präsident schloss eine militärische Option nicht aus.

(sp)