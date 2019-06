Trump zu US-Drohnenabschuss: „Iran made a very big mistake!”

Die iranische Revolutionsgarde (IRGC) gab an, eine US-Spionagedrohne „Global Hawk” abgeschossen zu haben, die in Kuh-Mobarak in der Provinz Hormozgan (Südiran) in den iranischen Luftraum eingedrungen wäre.

Das US-Militär wies den Bericht aus Teheran zurück, laut dem die Drohne über iranischem Territorium abgeschossen worden sei. Wie Marine-Hauptmann Bill Urban, ein Sprecher des für den Nahen Osten zuständigen Zentralkommandos des US-Militärs, erklärte, habe es am Morgen des 20. Juni kein amerikanisches unbemanntes Fluggerät auf iranischem Territorium gegeben. Allerdings habe sich eine US-Drohne zu dieser Zeit im internationalen Luftraum über der Straße von Hormus befunden, so Urban.

Zuvor hatte US-Außenminister Mike Pompeo die iranischen Behörden warnend darauf hingewiesen, dass der Tod auch nur eines US-Soldaten eine umgehende militärische Antwort vonseiten Washingtons nach sich ziehen werde.

