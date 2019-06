Altmaier trifft Huawei-Chef in Shanghai

Das Gespräch mit Ren Zhengfei habe am Freitag in Shanhai stattgefunden, sagte eine Altmaier-Sprecherin.

„Es ging um rechtliche und technische Sicherheitsfragen beim 5G-Ausbau, bei der Entwicklung der Industrie 4.0 und bei Cloud-Strukturen”, hieß es. Altmaier habe betont, dass die Sicherheit der Telekommunikation in Deutschland, der Schutz der Daten der Bürger und die Einhaltung deutschen Rechts entscheidende Punkte für ihn seien.

Die US-Regierung hat Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt, weil sie befürchtet, dass die Technologie des Konzerns zur Spionage verwendet werden könnte. Damit ist es US-Firmen untersagt, mit dem chinesischen Unternehmen Geschäfte zu tätigen. Huawei weist die Vorwürfe zurück. In Deutschland spielt das Unternehmen beim Aufbau schnellerer Mobilfunknetze (5G) eine wichtige Rolle. Altmaier hatte zuvor in Peking gesagt, die deutsche Seite wolle keine Unternehmen benachteiligen, setze aber hohe Sicherheitsstandards an, die auch überprüft würden.

ai/rtr