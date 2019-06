Konflikt zwischen USA und Iran: Merkel fordert friedliche Lösung

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Samstag beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund für eine friedliche Lösung der Krise zwischen den USA und dem Iran ausgesprochen.

„Ich sage, dass das nicht nur eine Hoffnung sein darf, sondern dass da mit allergrößter Ernsthaftigkeit dafür gearbeitet werden muss. Aus meiner Sicht muss es eine politische Lösung geben“, zitiert die DPA die Politikerin.

Das Thema werde sicher auch beim G20-Gipfel in der nächsten Woche im japanischen Osaka zumindest bei bilateralen Gesprächen eine Rolle spielen. Sie habe den festen Willen, für eine diplomatische Lösung zu arbeiten.

Zuvor war berichtet worden, dass US-Präsident Donald Trump auf seiner Twitter-Seite auf einen „sehr großen Fehler“ des Iran hingewiesen habe, nachdem ein US-amerikanisches unbemanntes Fluggerät am frühen Donnerstagmorgen von iranischen Revolutionswächtern abgeschossen worden war. Die iranische Revolutionsgarde (IRGC) gab an, eine US-Spionagedrohne „Global Hawk” abgeschossen zu haben, die in Kuh-Mobarak in der Provinz Hormozgan (Südiran) in den iranischen Luftraum eingedrungen sei.

Die „New York Times“ meldete, Ziele eines US-Militärschlags hätten Radarstationen und Raketenbatterien im Iran sein sollen. Die US-Militärplanungen verstärkten die Sorge, dass der Konflikt zwischen den USA und dem Iran in einen neuen Golfkrieg münden könnte.

