Teheran spricht ernste Warnung aus: „Eine Kugel gegen Iran wird US-Interessen in Brand setzen“

„Wenn eine Kugel in Richtung des Iran abgefeuert wird, setzt das die Interessen Amerikas und seiner Verbündeten in Brand“, äußerte er. „Heute ist die Situation in der Region vorteilhaft für den Iran. Wenn der Feind – insbesondere Amerika und seine Verbündeten in der Region – den militärischen Fehler begehen, auf das Pulverfass zu schießen, auf dem Amerikas Interessen liegen, wird die Region in Brand gesteckt“.

Die Islamische Republik habe nie einen Krieg begonnen und werde es auch nie tun, betonte Shekarchi. Wenn der Feind jedoch „die kleinsten Fehler“ begehen würde, sollte er mit der „größten revolutionären Reaktion des Iran in Zentral- und Westasien“ konfrontiert werden, und „er wird die Schlacht sicherlich nicht überleben“, äußerte der Sprecher.

Die Warnung kam kurz nachdem Präsident Donald Trump bekannt gegeben hatte, er habe auf einen Militärschlag gegen den Iran als Reaktion auf den Abschuss einer US-Drohne verzichtet, weil er erfahren habe, dass etwa 150 Menschen bei dem Angriff sterben würden.

