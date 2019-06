„Ich werde ihr bester Freund sein“: Trump droht Iran mit weiteren Sanktionen

Welche Strafmaßnahmen das genau sein sollen, wollte Trump am Samstag nicht konkret sagen.

„Wenn sie dem zustimmen, werden sie ein wohlhabendes Land haben, sie werden so glücklich sein, und ich werde ihr bester Freund sein”, erklärte Trump in Richtung der iranischen Führung.

Er flog am Samstag per Hubschrauber nach Camp David im US-Bundesstaat Maryland. Trump kündigte an, er werde dort bei einer Reihe Treffen und Telefonaten über die bestehende Krise mit dem Iran beraten. Bereits die aktuellen wirtschaftlichen Sanktionen hätten den Iran unter harten Druck gesetzt, doch jetzt würden „viele weitere” folgen, so der Präsident.

„Iran ist im Augenblick ein wirtschaftliches Chaos, sie gehen durch die Hölle“, betonte Trump und fügte hinzu, die USA würden nicht zulassen, dass die islamische Republik über Atomwaffen verfüge.

Die anhaltenden Spannungen zwischen Washington und Teheran eskalierten nach dem Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne durch die iranische Revolutionsgarde am frühen Donnerstagmorgen.

Trump sprach danach von einem „großen Fehler” des Iran und gab einen Vergeltungsschlag frei, den er aber kurz vor der Ausführung wegen der geschätzten Opferzahl stoppte.

