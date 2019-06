Wahlkampf in Instanbul: Duell um Bürgermeisteramt gilt als Votum über Erdogan – Medien

Millionen Istanbuler haben am Sonntag bei der Wiederholung der Bürgermeisterwahl in der türkischen Metropole ihre Stimme abgegeben. Die Kommunalwahl gilt als Referendum über die Politik von Präsident Recep Tayyip Erdogan und als Lackmustest für die Demokratie in der Türkei, teilt die Agentur Reuters mit.

Ekrem Imamoglu von der oppositionellen CHP-Partei hatte am 31. März die Wahl gewonnen und damit nach 25 Jahren in der Bosporus-Großstadt Erdogans regierende AKP entmachtet. Erdogan zweifelte allerdings die Rechtmäßigkeit der Abstimmung an. Anfang Mai annullierte daraufhin die oberste türkische Wahlkommission das Votum wegen Unregelmäßigkeiten und ordnete eine Wiederholung an.

Imamoglu lag in Umfragen zuletzt vorn, teilweise um bis zu neun Prozentpunkte vor seinem schärfsten Rivalen, dem ehemaligen Regierungschef Binali Yildirim von der AKP. Erdogan hatte wiederholt betont, „wer auch immer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei”.

Eine Niederlage der AKP im Rennen um das Bürgermeisteramt könnte die Machtbasis der Präsidenten schwächen. Einige Beobachter gehen davon aus, dass ein Sieg Imamoglus zu einer Kabinettsumbildung führen könnte oder zu einem Vorziehen der erst für 2023 geplanten Parlamentswahl. Einige Wähler rechneten damit, dass sich die Opposition bei einer AKP-Niederlage verstärkt mit Protesten gegen die Regierungspolitik Luft machen könnte.

Rund 10,5 Millionen Menschen sind als Wähler registriert. Die Wahllokale schließen am späten Nachmittag, erste Ergebnisse werden am Sonntagabend erwartet. Die Finanzmärkte dürften die Wahl genau verfolgen. Die Türkei dümpelt derzeit in einer Konjunkturflaute und die heimische Währung Lira hat in diesem Jahr bereits fast zehn Prozent an Wert verloren.

ai/rtr