Eine lustige Szene an Bord eines Passagierflugzeugs ist im Netz aufgetaucht: Ein Fluggast versucht, seinen Koffer ins Gepäckfach zu schieben, aber vergeblich. Eigentlich lag die Lösung doch auf der Hand, doch der Mann hatte an dem Tag wohl eine lange Leitung.

In dem Video versucht der frustrierte Fluggast minutenlang, seinen Koffer in das Fach zu zwängen. Das Gepäck will einfach nicht nachgeben.

Schließlich schaltet sich eine Flugbegleiterin ein. Sie zeigt dem Mann den richtigen Weg: Er legt den Koffer auf ihren Rat auf die Seite, dieser gleitet dann problemlos ins Gepäckfach.

Am Ende des Video sieht man einige Passagiere, die sich das Lachen nicht verkneifen können.