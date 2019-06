Nach Drohnen-Abschuss: Trump verhängt „harte Sanktionen” gegen Iran

Trump unterzeichnete am Montag eigenen Angaben zufolge eine entsprechende Verfügung, wonach neue Strafmaßnahmen der iranischen Führung den Zugang zu „Milliarden Dollar” erschweren soll.

„Wir werden den Druck weiterhin erhöhen. Der Iran kann niemals Atomwaffen haben”, betonte der Präsident.

Neben Chamenei sollen die Maßnahmen drei führende iranische Militärs treffen, darunter den Luftwaffenkommandeur, der nach Einschätzung des US-Finanzministers Steve Mnuchin für den Abschuss der US-Aufklärungsdrohne am frühen Donnerstagmorgen verantwortlich ist. Außerdem plant die Behörde, noch im Laufe der Woche Sanktionen gegen den iranischen Außenminister Dschawad Sarif einzuführen.

Der US-Sonderbeauftragte für den Iran Brian Hook erklärte ebenfalls am Montag, die USA würden die Sanktionen gegen den Iran aufheben, sollte Teheran einen „umfassenden Deal“ mit Washington eingehen.

Hintergrund der Restriktionsmaßnehmen soll der Abschuss der amerikanischen Drohne am Donnerstag durch die iranische Revolutionsgarde gewesen sein. Die Regierung in Teheran gab an, die Drohne sei über dem Hoheitsgebiet des Iran geflogen und deswegen zerstört worden. Die USA erklärten jedoch, der Flugkörper habe sich zum Zeitpunkt des Abschusses über internationalen Gewässern befunden.

Der iranische Außenminister Dschawad Sarif veröffentlichte am Sonntag auf Twitter eine Karte zu dem Vorfall, die die US-Vorwürfe dementieren soll.

