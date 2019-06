Stoltenberg freut sich: Rüstungsausgaben der Nato steigen erheblich

„Wir haben heute zum ersten Mal Angaben zu den Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten im Jahr 2019 veröffentlicht. Ich freue mich darüber, mitteilen zu können, dass die reale Steigerung der Ausgaben im Jahr 2019 in den europäischen Nato-Ländern und Kanada 3,9 Prozent beträgt. In diesem Jahr sollen die Militärbudgets von mindestens acht Nato-Staaten zwei Prozent ihres BIP erreichen“, so Stoltenberg.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte zuvor Deutschland aufgerufen, seine Verteidigungsausgaben bis auf zwei Prozent des BIP zu vergrößern. Er begründete seine Worte damit, dass die Nato ein wichtiges Instrument zur „Abschreckung Russlands“ sei.

US-Präsident Donald Trump hatte im April erklärt, die Nato schließe nicht aus, dass sie von ihren Nato-Verbündeten die Bereitstellung von jeweils mehr als zwei Prozent des BIP fordern würden.

